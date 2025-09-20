Un assessore ad hoc? | Serve l’impegno di tutti Ventuno milioni sul piatto

I residenti del Piano si sentono trascurati dall’amministrazione comunale, ma poco ci manca per sentirsi abbandonati stando a quanto emerso durante l’assemblea pubblica di giovedì. All’arena del Cinema Italia c’erano 200 persone che si aspettavano la presenza di almeno un assessore della giunta di centrodestra. Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, come mai non c’era neppure un consigliere di maggioranza a quell’assemblea? "Quando si organizza un’assemblea si concordano date e modalità. A noi è arrivata la locandina di questo incontro, ma nessun invito. Voglio ricordare che in tutte le assemblee concordate c’è sempre stato almeno un rappresentante della giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

