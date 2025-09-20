Un anno senza Paola ma grazie ai suoi social la tengo ancora viva

Domenico, marito dell'architetta Marella, star della tv morta lo scorso settembre per un tumore al pancreas: "Per molti è stata un'amica e continuano a seguirla".

Paola Marella, i ricordi social delle estati a Formentera: “La sua isola del cuore, anche quest’anno vogliamo viverla insieme a lei”

Matrimoni vip, non solo Alessandra Amoroso. Da Paola Di Benedetto a Valentina Vignali, ecco chi si sposa entro un anno

L’assessora Paola Casara fa il punto sulla fascia 0-3 anni: "Quest’anno abbiamo registrato 1.064 iscrizioni (nel 2024 furono 891). Richieste in aumento: il 60% delle famiglie si rivolge a strutture comunali". Vai su Facebook

In memoria di Paola Clemente, morta di lavoro; Addio a Suor Paola, tifosissima della Lazio. Aveva 77 anni; Paola Caruso e la madre biologica: «Ci siamo ritrovate grazie a mio figlio, mi chiedeva sempre dove fosse nonna».

Paola Iezzi: « X Factor mi ha fatto capire che la vita può sorprenderti a qualsiasi età. Il matrimonio? La proposta è arrivata 11 anni fa, ma non è più una nostra priorità» - Per il secondo anno torna dietro al bancone di X Factor con più consapevolezza e maturità, decisa a non rimanere intrappolata in un cliché e a vivere la vita con grande fatalismo ... Scrive vanityfair.it

Paola Iezzi, no al matrimonio e ad un figlio: “La mia è una scelta…” - La cantante e giudice di X Factor parla senza filtri: niente nozze né figli all’orizzonte, una scelta consapevole che rivendica come ... msn.com scrive