Un anno fa moriva Paola Marella la battaglia del marito contro il cancro al pancreas | Aiuteremo gli altri nel suo nome

A un anno dalla scomparsa, Domenico Traversa ricorda la moglie Paola Marella, morta a 61 anni a causa di un tumore al pancreas dopo avere già affrontato e vinto la battaglia contro un cancro al seno. Nel suo nome, il marito ha dato vita a una fondazione che sostiene la ricerca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

