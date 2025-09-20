Un altro schianto in Statale 36 | coinvolte 8 persone

Un altro incidente, questa volta con ben 8 persone coinvolte, lungo la Statale 36. Il sinistro tra più auto è avvenuto questa mattina, sabato 20 settembre, lungo la carreggiata in direzione nord, all'altezza di Bosisio Parini. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

