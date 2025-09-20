Umiliazione de Bruyne per Conte è troppo | bufera Napoli

La sconfitta subita dal Napoli in casa del Manchester City si porta dietro uno strascico: c’entrano Antonio Conte e Kevin De Bruyne. Il Napoli ha cominciato il suo percorso nella Champions League 20252026 con una sconfitta. I partenopei non sono riusciti a fermare il Manchester City di Pep Guardiola: la sfida dell’Etihad si è conclusa con il punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa, andati a segno nella ripresa con Erling Haaland e Jeremy Doku. Il match è diventato subito complicatissimo per gli uomini di Antonio Conte. Poco prima del 20?, infatti, il Napoli è rimasto in dieci uomini a causa del fallo da ultimo uomo commesso da capitan Di Lorenzo su Haaland. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Umiliazione de Bruyne, per Conte è troppo: bufera Napoli

In questa notizia si parla di: umiliazione - bruyne

Così come Conte, anche Hojlund è parso dispiaciuto per la sostituzione di De Bruyne dopo solo venti minuti: “Sappiamo che giocatore è Kevin, meritava di giocare questa partita tanto importante per lui, però poi ci sono le scelte dell’allenatore e vanno rispetta Vai su Facebook

Longhi: Conte risparmia a De Bruyne l'umiliazione...; Sosa contro Conte: Non avrei tolto De Bruyne; Man City, Ruben Dias: De Bruyne un amico, gli avevamo detto in anticipo che....

Conte amareggiato per De Bruyne: Il destino è crudele, ma vedo cose positive dal mio Napoli - Antonio Conte ha ammesso che il “destino è crudele” con Kevin De Bruyne, costretto a uscire dopo appena 26 minuti nel giorno del suo ritorno all’Etihad, ma ha ... Scrive stadiosport.it

De Bruyne sostituito, e Melli insulta Conte - Risulta invece evidente che sui social ormai anche l’insulto più esplicito e diretto sia stato sdoganato. Lo riporta msn.com