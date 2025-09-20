Ultrà stranieri a Roma per il derby di domani | Francesco pensaci tu
L'arrivo nella capitale di alcuni gruppi ultrà dall'estero, al fianco dei tifosi di Lazio e Roma, unito all'orario insolito del derby della Capitale per motivi di ordine pubblico, rappresenta già di per sé una sconfitta per il calcio e per la Città Eterna, per di più nell'anno del Giubileo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ultr - stranieri
Lazio-Roma: il piano sicurezza del derby. Droni in volo, allerta per l'arrivo di ultras stranieri https://ift.tt/PnpdTc7 - X Vai su X
In arrivo ultras stranieri ? https://bit.ly/46rBa3r #SportMediaset Vai su Facebook
Ultrà stranieri a Roma per il derby di domani: Francesco, pensaci tu - L'arrivo nella capitale di alcuni gruppi ultrà dall'estero, al fianco dei tifosi di Lazio e Roma, unito all'orario insolito del derby della Capitale per motivi di ordine pubblico, rappresenta già di p ... Si legge su gazzetta.it
Derby Lazio-Roma, droni anti-ultrà sull'Olimpico. Allarme tifosi stranieri: venerdì e sabato presidiati i pub in centro - Per la prima volta utilizzati oltre agli elicotteri anche velivoli a comando remoto della polizia per seguire gli sposta ... Si legge su roma.corriere.it