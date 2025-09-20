Ultim’ora Serie A UFFICIALE | quattro partite rinviate

La notizie è ufficiale. Quattro gare di Serie A sono state rinviate dalla Lega, congestionando ancora di più un calendario già molto fitto. Il campionato di Serie A 202526 è iniziato da poche settimane, eppure il calendario già racconta di una stagione piena di incastri, di equilibri precari e di grane organizzative che rischiano di incidere sul regolare andamento del torneo. Da un lato ci sono squadre che non hanno trovato il passo giusto, come l’ Inter di Cristian Chivu, ferma a una sola vittoria e già sotto pressione dopo i passi falsi con Juventus e Udinese. Dall’altro lato emergono conferme solide: i campioni d’Italia del Napoli hanno ripreso il cammino esattamente da dove lo avevano lasciato, con un’idea di gioco chiara e l’impronta forte di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

