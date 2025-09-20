Ultimo week-end d’estate poi cambia tutto Quando arriva la tempesta equinoziale in Toscana

Firenze, 20 settembre 2025 – La buona notizia è che la svolta arriverà soltanto dopo il fine settimana. Questo vuol dire che le giornate di oggi e domani, sabato 20 e domenica 21 settembre, saranno ancora all’insegna del sole e del caldo su tutta la Toscana, con temperature che potrebbero abbondantemente superare i 30 gradi. Ma in base alle previsioni degli esperti, questo sarà davvero l’ultimo week-end d’estate del 2025, due giorni da cartolina prima di un cambio repentino che coinciderà con l’equinozio d’autunno. Tempesta equinoziale in Toscana: cosa aspettarci. Le previsioni: temperature in picchiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

