Ultimo tratto del Cammino sulle vie dell' esilio di santa Rosa | domenica la tappa Vitorchiano-Viterbo

Viterbotoday.it | 20 set 2025

Domenica 21 settembre si conclude il Cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa. Il ritrovo è fissato alle 8,30 a Vitorchiano, davanti alla porta principale del borgo. Da Viterbo sarà disponibile una navetta alle 8 con partenza da strada Cassia Nord, presso il distributore Esso – Bar Marini. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

