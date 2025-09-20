Ultimo e Jacqueline si sono lasciati? Preoccupa il messaggio di lei

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo potrebbero essere in crisi. A lanciare l’allarme è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che nelle sue Instagram Stories ha parlato di un momento delicato per la coppia. I due, diventati genitori lo scorso 1° dicembre del piccolo Enea, non si mostrano insieme da settimane sui social. Ad alimentare i sospetti inoltre ci ha pensato la stessa Jacqueline, condividendo un messaggio piuttosto malinconico sui social. L’indiscrezione sulla crisi tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Alessandro Rosica ha riacceso l’attenzione sulla coppia parlando di una “fase complicata” tra Ultimo e la sua compagna. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Ultimo e Jacqueline si sono lasciati? Preoccupa il messaggio di lei

