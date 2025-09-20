Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo esplode il gossip | il retroscena sulla crisi

Da qualche giorno a tenere banco nel mondo del gossip è la voce di una presunta crisi tra Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, esperto di cronaca rosa, che attraverso una storia Instagram ha assicurato che la coppia starebbe vivendo un momento delicato a livello sentimentale. Un fulmine a ciel sereno per i tanti fan della coppia, che solo pochi mesi fa aveva celebrato la nascita del piccolo Enea, il loro primogenito venuto alla luce lo scorso 1 dicembre. Rosica, non nuovo a scoop legati all’artista romano e alla figlia di Heather Parisi, è stato tra i primi a rivelare in anticipo la gravidanza di Jacqueline, notizia poi confermata e che fece grande clamore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

