Ultimo e Jacqueline l’ora più buia | esplode il gossip sulla coppia

Tvzap.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo tornano al centro del gossip! Da qualche giorno, i fan non parlano d’altro che di una possibile “ crisi sentimentale ” tra il cantante romano e la figlia di Heather Parisi. La notizia è esplosa su Instagram grazie ad Alessandro Rosica, l’esperto che non perde mai una storia succosa. E pensare che solo pochi mesi fa i due festeggiavano l’arrivo del piccolo Enea! Proprio così, il 1° dicembre scorso è nato il loro primogenito, ma ora l’idillio sembra vacillare. Leggi anche: Grignani-Pausini, scatta la denuncia: l’accusa shock del cantante Ultimo e Jacqueline in crisi? L’indiscrezione di Rosica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

