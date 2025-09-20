Ultimo caldo estivo nel weekend da lunedì irrompe l’autunno tempestoso

La stagione calda si concede un ultimo, rovente saluto: nel fine settimana l’aria africana dominerà buona parte d’Italia, ma un’irruzione atlantica già in agguato trasformerà lo scenario di inizio settimana, spalancando la porta all’autunno con temporali intensi. Un’estate da record che non accenna a frenare La colonnina di mercurio ha continuato a salire per tutta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ultimo caldo estivo nel weekend, da lunedì irrompe l’autunno tempestoso

Previsioni: weekend a 32/34 gradi. E probabilmente sarà l'ultimo weekend veramente caldo. Vi aspettiamo Vai su Facebook

Ultimo weekend d’estate: sole e caldo anomalo fino a Domenica, con punte di 34 gradi tra Centro e Sud. Ma da lunedì, arrivano piogge. #Meteo #Equinozio #Autunno #Piogge #Temporali #Nubifragi #Previsioni #NanoTV - X Vai su X

Meteo, caldo estivo nel weekend. Poi la svolta: equinozio col maltempo. Le previsioni; Anticiclone africano, quando finisce il caldo? Ultimo weekend estivo, da lunedì tutto piogge e calo drastico delle temperature; Ultimo weekend d'estate di sole e caldo in Sardegna, poi arrivano piogge e freddo.

Meteo, weekend estivo poi cambia tutto: le previsioni - Lunedì, giorno dell'Equinozio, intensa perturbazione al Nord e calo termico. Secondo meteo.it

Meteo: ancora sole e caldo estivo, domani primi segnali di peggioramento. Le previsioni da sabato 20 settembre - Tanto sole e caldo anomalo, ma domani vedremo i primi segnali di cambiamento: maltempo in vista da lunedì! Da meteo.it