Ultimissime Juve LIVE | match day col Verona ecco le scelte di Tudor con una grandissima novità di formazione

Ultimissime Juve LIVE – 20 settembre 2025. Marchisio sicuro sulla Juve: «Sta bene come gruppo e mentalmente.

Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime

Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati

Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani

Kolo Muani, Juventus e Psg vicini: le news di calciomercato; L'amichevole in famiglia in diretta su !; Juve: Cambiaso show, segna due gol e stende il Borussia Dortmund. Rivivi la diretta.

