Ultimatum scaduto | Israele svuota Gaza City quartiere per quartiere
Raccontare una pulizia etnica dall'altra sponda del mare è uno sforzo di empatia che non riesce ad attingere dall'esperienza. La vista è l'unico senso a cui si può ricorrere. Mancano .
AICA: scaduto l'ultimatum ai Comuni morosi. Da oggi possono partire azioni legali Agrigento – 16 settembre 2025. È scaduto ieri, 15 settembre, l'ultimatum lanciato da AICA ai Comuni soci morosi. Nessun'altra proroga, nessun margine di trattativa: da o
L'ennesimo ultimatum che Donald Trump aveva posto a Vladimir Putin è scaduto col nulla di fatto previsto da tutti.
Basta parlare di guerra davanti al genocidio di Gaza: è ora di un ultimatum militare a Israele - L'esperienza più significativa che noi elaboriamo del mondo è mediata dal linguaggio: parole che definiscono le cose, legami sintattici che le mettono in relazione.
L'ultimatum di Israele: 'Raderemo al suolo Gaza City' - Israele ha messo in chiaro per l'ennesima volta le sue condizioni per porre fine alla guerra: "Il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo di Hamas", altrimenti per il movimento palestinese "si ...