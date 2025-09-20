Ultima Generazione | Inizia lo sciopero della fame ad oltranza

Puntomagazine.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatrice, Alina e Serena davanti alla Camera dei Deputati per chiedere il riconoscimento del genocidio in Palestina. Roma, 20 settembre 2025  – Questa mattina tre persone supportate da  Ultima Generazione  –  Beatrice  (32 anni),  Alina  (36 anni) e  Serena  (39 anni) – hanno iniziato uno sciopero della fame a oltranza. Si sono presentate alle 9.45 davanti alla  Camera dei Deputati in piazza di Montecitorio  con una richiesta chiara: il Governo Meloni deve riconoscere ufficialmente il genocidio in corso in Palestina da parte di Israele e deve garantire protezione e ritorno in sicurezza per le persone italiane imbarcate nella Flotilla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultima - generazione

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Ultima Generazione contro i supermercati Carrefour: "Complici del genocidio in Palestina"

Un fibroscopio di ultima generazione alla Terapia intensiva neonatale. "Sono stato in quel reparto, so cosa si prova"

Tre attiviste iniziano sciopero della fame davanti alla Camera: “Fermare il genocidio a Gaza”; Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata; Decreto sicurezza, il prof di Ultima generazione: «Criminalizza i blocchi stradali, inventeremo nuove tattiche».

ultima generazione inizia scioperoUltima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata - di Ultima Generazione Un attivista di Ultima Generazione – Stefano, insegnante e skipper – è partito dalla Sicilia con la Global Sumud Flotilla, diretta a ... ilfattoquotidiano.it scrive

ultima generazione inizia scioperoClima, prezzi, genocidio: perché Ultima Generazione ora invita a boicottare i supermercati - Il movimento dall'11 ottobre lancerà una nuova forma di protesta contro il governo "che spende in armi e non in pane" con motivazioni che uniscono ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Ultima Generazione Inizia Sciopero