Ultima Generazione | Inizia lo sciopero della fame ad oltranza

Beatrice, Alina e Serena davanti alla Camera dei Deputati per chiedere il riconoscimento del genocidio in Palestina. Roma, 20 settembre 2025 – Questa mattina tre persone supportate da Ultima Generazione – Beatrice (32 anni), Alina (36 anni) e Serena (39 anni) – hanno iniziato uno sciopero della fame a oltranza. Si sono presentate alle 9.45 davanti alla Camera dei Deputati in piazza di Montecitorio con una richiesta chiara: il Governo Meloni deve riconoscere ufficialmente il genocidio in corso in Palestina da parte di Israele e deve garantire protezione e ritorno in sicurezza per le persone italiane imbarcate nella Flotilla. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Ultima Generazione contro i supermercati Carrefour: "Complici del genocidio in Palestina"

Un fibroscopio di ultima generazione alla Terapia intensiva neonatale. "Sono stato in quel reparto, so cosa si prova"

Francesco Emilio Borrelli. La mia risposta è esclusivamente la nota ufficiale della procura e della guardia di finanza che riporto testualmente. "Commercializzavano "in nero" telefonini di ultima generazione a prezzi molto più bassi di quelli di mercato che però

Derby tra Gualtieri e Rocca, Travaglio e Ultima generazione: al via Fenix, la festa di Gioventù nazionale. Il presidente del Lazio e il sindaco di Roma inaugurano la kermesse della giovanile di Fratelli d'Italia.

