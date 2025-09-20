Udinese-Milan Zarraga | Pensavamo di potergli fare più male

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zarraga, giocatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan zarraga pensavamo di potergli fare pi249 male

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Zarraga: “Pensavamo di potergli fare più male”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

udinese milan zarraga pensavamoZarraga: "Eravamo convinti di poter fare male al Milan. Non è stato così" - Oier Zarraga, centrocampista dell'Udinese, è presente in conferenza stampa al termine di Udinese- Da milannews.it

udinese milan zarraga pensavamoLe pagelle di Udinese-Milan 0-3: Pulisic decisivo, Youssouf Fofana segna. Karlstrom stecca, Modric dipinge calcio - 3 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Pulisic, che là davanti dà fantasia al Milan e se ... Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan Zarraga Pensavamo