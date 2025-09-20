Udinese-Milan sabato 20 settembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Allegri senza Leão e Maignan

Al Bluenergy Stadium si affrontano per la quarta giornata del campionato di Serie A due squadre che hanno mostrato evidenti segnali di crescita nell’ultimo weekend, ovvero Udinese e Milan. Partiamo dai rossoneri che hanno immediatamente archiviato il ko al debutto contro la Cremonese e hanno fatto registrare due successi convincenti con Lecce e Bologna, mantenendo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

