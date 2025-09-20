Udinese-Milan Runjaic | Complimenti a loro difendono benissimo

Runjaic: «Non stupitevi, l’Udinese può perdere col Milan. È la migliore squadra che abbiamo visto» - Le dichiarazioni del tecnico dei friulani Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Dazn al ... Come scrive calcionews24.com

Runjaic: "Milan a un livello superiore, squadra fortissima. Felice di Zaniolo" - Il tecnico dell'Udinese dopo il ko casalingo contro i rossoneri: "Qualcosa non è andato, ho preso spunti da questa sconfitta" ... Riporta tuttosport.com