Udinese-Milan Rabiot | Dobbiamo vincere per forza Landucci? E’ come Allegri

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Rabiot: “Dobbiamo vincere per forza. Landucci? E’ come Allegri”

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Runjaic: 'Stiamo attenti, Milan arriverà in alto'; Rabiot: Qui per Allegri. Vorrei vincere lo Scudetto con il Milan Serie A Enilive; Allegri: Dobbiamo dare continuità alle due vittorie. A Udine abbiamo una possibilità.

Rabiot a MTV: "Sono venuto qui per vincere. Udinese? Squadra molto fisica che sa giocare a calcio, dovremo essere forti" - Milan Adrien Rabiot è intervenuto da bordocampo ai microfoni di Milan TV. Riporta milannews.it

