Udinese-Milan Rabiot | Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan rabiot modricRabiot: "Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani. Giocare per il Milan è una roba molto importante e che può pesare" - Adrien Rabiot ha parlato a DAZN nel pre partita di Udinese- Da milannews.it

udinese milan rabiot modricRabiot a MTV: "Sono venuto qui per vincere. Udinese? Squadra molto fisica che sa giocare a calcio, dovremo essere forti" - Milan Adrien Rabiot è intervenuto da bordocampo ai microfoni di Milan TV. milannews.it scrive

