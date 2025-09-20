Udinese-Milan Pulisic | Abbiamo una grande squadra! Felice per la vittoria

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Pulisic: ” Abbiamo una grande squadra! Felice per la vittoria”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Serie A, Udinese-Milan 0-3: terzo successo per Allegri Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Bologna-Genoa 2-1

Udinese-Milan si parte: Allegri si affida a Pulisic e Gimenez, Runjaic con Zarraga per la vetta | Diretta 0-0

Pulisic e Gabbia post Udinese-Milan: “Per noi è importante la continuità” - Christian Pulisic e Matteo Gabbia sono intervenuti ai microfoni di Dazn nel post partita di Udinese- Come scrive msn.com

Milan straccia l’Udinese, Pulisic è l’eroe della serata. I rossoneri calano il tris al Bluenergy - Gli uomini di Allegri (oggi squalificato) travolgono i bianconeri con grande autorità, grazie alla doppietta di Pulisic e alla rete a inizio ripresa di Fofana ... Si legge su sport.quotidiano.net