Udinese-Milan Landucci | Questi ragazzi sono fin troppo bravi

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Landucci, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan landucci questi ragazzi sono fin troppo bravi

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Landucci: “Questi ragazzi sono fin troppo bravi”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Udinese-Milan, Landucci: “Così abbiamo sistemato la difesa. Voglio dirvi di Leao che…”; LIVE, Udinese-Milan, le parole di Allegri in conferenza stampa; Udinese-Milan, Landucci: “Spero Allegri torni in panchina” E va su Pulisic e Gimenez.

udinese milan landucci ragazziLanducci: "Allegri arrabbiato in tribuna? Non ci piace tanto prendere gol. A volte dico che questi ragazzi sono anche troppo bravi" - allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Udinese- Come scrive milannews.it

udinese milan landucci ragazziLanducci alla Allegri: "Leao esemplare, Milan gruppo serio. Cerchiamo di fare meno danni possibili" - Il viceallenatore dello squalificato Max ha parlato nel postpartita per fare il punto della situazione ed analizzare l'importante vittoria portata a casa dai rossoneri ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan Landucci Ragazzi