Udinese-Milan Landucci | Partita straordinaria abbiamo giocato bene tecnicamente

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Landucci: “Partita straordinaria, abbiamo giocato bene tecnicamente”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Udinese-Milan si parte: Allegri si affida a Pulisic e Gimenez, Runjaic con Zarraga per la vetta | Diretta 0-0 https://trib.al/JR6pWN7 - X Vai su X

Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le - facebook.com Vai su Facebook

Landucci pre Udinese-Milan: “Oggi partita dura. Modric? Emozionante”; Il Milan corre, doppio Pulisic: Udinese ko 3-0; Udinese-Milan diretta: terza vittoria consecutiva per i rossoneri LIVE.

Landucci: «Partita molto seria. Pulisic un cecchino anche in allenamento. E Rabiot è mostruoso» - Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al termine della partita vinta con l’Udinese. Come scrive calcionews24.com

Udinese-Milan 0-3, cronaca e pagelle: Pulisic spaziale, Gimenez sprecone - Milan: cronaca, risultato e pagelle della partita valida per la quarta giornata del campionato 2025/2026. Si legge su milanlive.it