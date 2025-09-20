Udinese-Milan Landucci | Modric mi emoziona Quando Pulisic tira …
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: udinese - milan
Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”
Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel
Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese
Udinese-Milan si parte: Allegri si affida a Pulisic e Gimenez, Runjaic con Zarraga per la vetta | Diretta 0-0 https://trib.al/JR6pWN7 - X Vai su X
Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le - facebook.com Vai su Facebook
Landucci pre Udinese-Milan: “Oggi partita dura. Modric? Emozionante”; Udinese-Milan diretta: terza vittoria consecutiva per i rossoneri LIVE; Landucci: Pulisic bomber, Modric emoziona. E Rabiot avvisa: Sto bene mentalmente.
Landucci a DAZN: "Modric mi emoziona. Quando Pulisic tira i portieri suonano a morto" - Le sue dichiarazioni: Oggi finalmente tanti gol: “Abbiamo fatto una partita molto seria, abbiamo ... Come scrive milannews.it
Le pagelle di Udinese-Milan 0-3: Pulisic decisivo, Youssouf Fofana segna. Karlstrom stecca, Modric dipinge calcio - 3 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Pulisic, che là davanti dà fantasia al Milan e se ... Riporta eurosport.it