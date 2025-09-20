Udinese-Milan Inler | Un orgoglio vedere Modric Non conta l’età
Gokhan Inler, dirigente bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Udinese, Inler a Sky: "Modulo? Dobbiamo essere compatti in mezzo al campo. Modric grande esempio" - Gokhan Inler, direttore sportivo ed ex calciatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre- Scrive milannews.it
