Udinese-Milan Iker Bravo | Oggi è difficile ma vogliamo vincere

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iker Bravo, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Udinese-Milan, 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan iker bravo oggi 232 difficile ma vogliamo vincere

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Iker Bravo: “Oggi è difficile ma vogliamo vincere”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Udinese-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Udinese-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A; Udinese-Milan, le probabili formazioni: out Lovric, spazio a Bravo.

udinese milan iker bravoUdinese-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

Udinese, Bravo: "Voglio solo che la squadra vinca. Oggi è una bella partita, difficile, ma vogliamo vincere” - Iker Bravo, attaccante spagnolo dell’Udinese, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida di questa sera contro il Milan. Scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan Iker Bravo