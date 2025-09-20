UDINESE-MILAN | i Top 5 rossoneri le pagelle Serie A News
È finita Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i bianconeri di Kosta Runjai?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
udinese - milan
Milan straccia l’Udinese, Pulisic è l’eroe della serata. I rossoneri calano il tris al Bluenergy - Gli uomini di Allegri (oggi squalificato) travolgono i bianconeri con grande autorità, grazie alla doppietta di Pulisic e alla rete a inizio ripresa di Fofana ... Scrive sport.quotidiano.net
Udinese 0-3 Milan | Si salva solo un bianconero: il top e flop di giornata - Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri e i rossoneri. Come scrive msn.com