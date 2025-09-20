Udinese-Milan Gabbia sempre più leader | ora anche la fascia da capitano

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia dovrebbe di nuovo giocare da titolare in Udinese-Milan. Vista l'assenza di Mike Maignan, per il difensore pronta la fascia da capitano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan gabbia sempre pi249 leader ora anche la fascia da capitano

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Gabbia sempre più leader: ora anche la fascia da capitano

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

udinese milan gabbia pi249Udinese-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Milan, gara valida per la 4ª giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45 al Blue Energy Stadium di Udine sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport ... Lo riporta tuttosport.com

udinese milan gabbia pi249Milan, la probabile formazione contro l’Udinese - Le possibili scelte di Massimiliano Allegri in vista di Udinese- Lo riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan Gabbia Pi249