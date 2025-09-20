Udinese-Milan Gabbia al 90? | Ora testa alla Coppa Italia che è un obiettivo

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Gabbia al 90?: “Ora testa alla Coppa Italia che è un obiettivo”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Udinese-Milan si parte: Allegri si affida a Pulisic e Gimenez, Runjaic con Zarraga per la vetta | Diretta 0-0 https://trib.al/JR6pWN7 - X Vai su X

Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le - facebook.com Vai su Facebook

Formazioni Udinese Milan, le scelte di Allegri: Pavlovic c’è, cambia l’attacco; Udinese-Milan 0-4 le pagelle: show Leao e Theo, Reijnders come Van Basten?; Udinese Milan, chi sarà il capitano senza Maignan e Leao: l’annuncio di Allegri.

Udinese-Milan, Gabbia al 90': “Ora testa alla Coppa Italia che è un obiettivo” - Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Udinese- Si legge su msn.com

Udinese-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Pulisic e gol di Fofana, gli highlights - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it