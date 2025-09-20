Udinese-Milan Estupinan | Mi trovo bene con Allegri e miglioro ogni partita

Pervis Estupinan, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Estupinan: “Mi trovo bene con Allegri e miglioro ogni partita”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Udinese-Milan 0-3: Pulisic (doppietta) e Fofana firmano la terza vittoria consecutiva di Allegri repubblica.it/sport/calcio/s… - X Vai su X

Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le - facebook.com Vai su Facebook

Udinese-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Udinese-Milan 0-3 le pagelle: Pulisic Capitan America, Estupinan il proiettile, Gimenez un fantasma; Udinese-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Pulisic e gol di Fofana, gli highlights.

Estupinan a MTV: "Siamo molto contenti per la vittoria. Mi sento molto bene, sto migliorando partita dopo partita" - Milan Pervis Estupinan è intervenuto ai microfoni di Milan TV: "La verità è che siamo molto contenti. Scrive milannews.it

Udinese-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Pulisic e gol di Fofana, gli highlights - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it