Udinese-Milan Atta | Contento di vedere due come Modric e De Bruyne

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arthur Atta ha detto la sua su Udinese-Milan e su Modric. Parla così il giocatore nella sua intervista a 'SportWeek'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan atta contento di vedere due come modric e de bruyne

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Atta: “Contento di vedere due come Modric e De Bruyne”

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Pronostici Udinese - Milan: quote, analisi partita e probabili formazioni | Italia; Udinese, Atta: “Col Milan darò tutto, avevo il poster di Gourcuff in camera”; Atta: I miei compagni mi aiutano ad essere più forte.

udinese milan atta contentoUdinese-Milan, Atta: "Contento di vedere da vicino Modric e De Bruyne, valgo 300 milioni al fantacalcio" - Dopo il goal della vittoria segnato contro l'Inter a San Siro, il centrocampista francese classe 2003 sfida il Milan allo Stadio Friuli. Riporta msn.com

udinese milan atta contentoUdinese, Atta: "In una lega da 500 crediti direi di valerne 300" - Intervenuto ai microfoni di Sportweek, il centrocampista dell'Udinese Arthur Atta ha parlato dei suoi obiettivi, della sfida col Milan e del suo rapporto col Fantacalcio. Da fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan Atta Contento