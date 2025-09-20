Udinese-Milan altra convocazione in prima squadra per Balentien

Cheveyo Balentien, giocatore della formazione U23, è stato convocato da Massimiliano Allegri per Udinese-Milan, in programma stasera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan, altra convocazione in prima squadra per Balentien

