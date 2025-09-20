Udinese-Milan 0-3 super Pulisic e Fofana | Allegri ruggisce

Milano, 20 settembre 2025 – Tre vittorie di fila, senza prendere gol: non succedeva dal lontano febbraio 2023. Vecchio Diavolo, allora, con Stefano Pioli. Nuovissimo, ora, con Massimiliano Allegri, squalificato e tarantolato in tribuna a Udine. Così, il Milan sale al secondo posto: momentaneo, settembrino, ma che ha l'aria del ruggito rispetto all'ottavo posto ereditato da Fonsea e Conceiçao. Senza Leao (atteso, almeno per uno spezzone, col Napoli settimana prossima). Senza Maignan (di rientro martedì in Coppa Italia contro il Lecce). E con un Gimenez ancora a secco. Ma con un Pulisic in più nel motore: lo statunitense è già a 4 gol stagionali, pur avendo giocato titolare solo 3 volte causa acciacchi e voli transoceanici di rientro dagli States. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

