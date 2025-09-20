Udinese Milan 0-3 prova di forza dei rossoneri | Pulisic li trascina alla vittoria! Ecco com’è andata
la partita della 4^ giornata di Serie A. Il Milan dell’ex Juventus Massimiliano Allegri, oggi squalificato e costretto a seguire la partita dalla tribuna, ha dominato il match contro l’ Udinese imponendosi con un netto 3-0 al termine di una prestazione autoritaria, senza sbavature, che ha evidenziato superiorità tecnica e tattica per tutti i 90 minuti. Protagonista assoluto della serata è stato Christian Pulisic, esterno offensivo americano, autore di una doppietta e coinvolto in tutte le azioni decisive che hanno stordito la squadra friulana. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: udinese - milan
