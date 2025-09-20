Udinese-Milan 0-3 | i rossoneri volano con doppio Pulisic

Il Milan ha vinto in casa dell’Udinese per 0-3 nella terza partita del sabato della quarta giornata di Serie A, giocata al Bluenergy Stadium di Udine. I rossoneri passano in vantaggio al 40? del primo tempo con Pulisic e allungano nella ripresa con le reti di Fofana (46?) e ancora Pulisic (53?). Terza vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri, che oggi non era in panchina per squalifica ed è stato sostituito dal suo vice Marco Landucci. Il Milan sale a quota 9 punti in classifica agganciando momentaneamente il Napoli al secondo posto. Restano invece a 7 punti, al sesto posto in attesa delle partite della domenica, i bianconeri di Kosta Runjaic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

