Udinese Milan 0-3, dominio rossonero in Friuli: Pulisic sblocca nel primo tempo, Fofana e ancora l’americano chiudono i conti a inizio ripresa. Una prestazione autoritaria e senza sbavature. Il Milan dell’ex Juve Massimiliano Allegri, oggi squalificato e in tribuna, espugna il campo dell’ Udinese con un netto 3-0, frutto di un dominio territoriale e tecnico durato per tutti i 90 minuti. Protagonista assoluto della serata è stato Christian Pulisic, autore di una doppietta e coinvolto in tutte le azioni decisive che hanno annichilito la squadra di casa. Il primo tempo è un monologo rossonero, con la squadra ospite che controlla il gioco alla ricerca del varco giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Milan 0-3, i rossoneri rispondono presente: Modric e Pulisic illuminano, show alla Dacia Arena