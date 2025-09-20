Udinese Milan 0-3 i rossoneri rispondono presente | Modric e Pulisic illuminano show alla Dacia Arena
Udinese Milan 0-3, dominio rossonero in Friuli: Pulisic sblocca nel primo tempo, Fofana e ancora l’americano chiudono i conti a inizio ripresa. Una prestazione autoritaria e senza sbavature. Il Milan dell’ex Juve Massimiliano Allegri, oggi squalificato e in tribuna, espugna il campo dell’ Udinese con un netto 3-0, frutto di un dominio territoriale e tecnico durato per tutti i 90 minuti. Protagonista assoluto della serata è stato Christian Pulisic, autore di una doppietta e coinvolto in tutte le azioni decisive che hanno annichilito la squadra di casa. Il primo tempo è un monologo rossonero, con la squadra ospite che controlla il gioco alla ricerca del varco giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: udinese - milan
Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”
Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel
Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese
Serie A, Udinese-Milan 0-3: terzo successo per Allegri Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Bologna-Genoa 2-1 Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-ca - facebook.com Vai su Facebook
Udinese-Milan si parte: Allegri si affida a Pulisic e Gimenez, Runjaic con Zarraga per la vetta | Diretta 0-0 https://trib.al/JR6pWN7 - X Vai su X
Il Milan corre, doppio Pulisic: Udinese ko 3-0; Udinese - Milan (0-0) Serie A 2025; Serie A, Udinese-Milan 0-3: terzo successo per Allegri.
Con Allegri il Milan fa sul serio: doppio Pulisic e Fofana, Udinese dominata - Terza partita di fila senza subire gol e stavolta anche grande abbondanza in fase offensiva: la squadra di Allegri lancia un messaggio di forza a tutto il torneo e costringe i friulani alla prima scon ... Come scrive gazzetta.it
Udinese-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Pulisic, gol di Fofana - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it