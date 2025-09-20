Udinese-Milan 0-3 | doppietta per uno scatenato Pulisic! | Serie A News

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Pulisic assoluto protagonista di Udinese-Milan al 'Bluenergy Stadium': dopo il gol di sinistro, arriva quello di destro per lui!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan 0 3 doppietta per uno scatenato pulisic serie a news

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan 0-3: doppietta per uno scatenato Pulisic! | Serie A News

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Serie A, Udinese-Milan 0-3 dal 53' - Udinese-Milan, la cronaca testuale; Udinese-Milan LIVE; Udinese-Milan diretta: segui la partita di Serie A LIVE.

udinese milan 0 3Udinese-Milan (0-2): tris rossonero, ancora a segno Pulisic - 55' | Ora il Milan gioca spensierato, divertendosi, ma non smettendo mai di attaccare e mettere in difficoltà la difesa avversaria, come successo con Zarraga che con un vero e ... milannews.it scrive

udinese milan 0 3Udinese-Milan LIVE 0-3: Fofana e ancora Pulisic! - Raddoppia Fofana: Pulisic recupera palla su Karlstrom e cade dopo un contatto, il pallone arriva al centrocampista francese che calcia e sorprende Sava con un rasoterra sul primo ... Come scrive msn.com

