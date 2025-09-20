Udinese-Milan 0-2 | si sblocca Fofana suo il gol del raddoppio! | Serie A News

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Youssouf Fofana porta il Milan sul doppio vantaggio in casa dell'Udinese, sorprendendo il portiere dei friulani sul primo palo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Serie A, Udinese-Milan 0-1 dopo i primi 45' - Udinese-Milan, la cronaca testuale; Udinese-Milan LIVE; LIVE, Udinese-Milan 0-2: Fofana firma il raddoppio rossonero pochi attimi dopo la ripresa del secondo tempo.

udinese milan 0 2Udinese-Milan (0-2): pronti, partenza e subito Fofana a raddoppiare - 50' | Cartellino giallo per Zemura dopo un intervento piuttosto ruvido su Saelemaekers. milannews.it scrive

udinese milan 0 2Udinese-Milan 0-2 | Sentenza Pulisic, si sblocca Fofana: rossoneri on ?? | OneFootball - L’attaccante portoghese, fermatosi il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari per un trauma elongativo al soleo, non sarà nemmeno in panchina ... Come scrive onefootball.com

