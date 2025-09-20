Udinese-Milan 0-1 45? | Giménez spreca Pulisic no | Serie A News
È finito il primo tempo di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco al 'Bluenergy Stadium' di Udine tra i bianconeri di Kosta Runjai? e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Udinese-Milan si parte: Allegri si affida a Pulisic e Gimenez, Runjaic con Zarraga per la vetta | Diretta 0-0
Serie A, in campo Udinese-Milan Verona-Juventus 1-1. Bianconeri fermati dagli scaligeri ancora a secco di vittorie Tutti gli aggiornamenti in diretta
Udinese-Milan 0-1 | Sentenza Pulisic, rossoneri avanti! Gimenez ancora flop | OneFootball - Il sabato di Serie A si chiude al Bluenergy Stadium con la sfida tra Udinese e Milan, valida per la quarta giornata di campionato. Segnala onefootball.com
Udinese-Milan (0-0): partita subito molto piacevole - Il primo squillo rossonero è di Christian Pulisic, la cui conclusione è stata prontamente respinta da Sava. milannews.it scrive