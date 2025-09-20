Udinese-Milan 0-1 45? | Giménez spreca Pulisic no | Serie A News

Pianetamilan.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finito il primo tempo di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco al 'Bluenergy Stadium' di Udine tra i bianconeri di Kosta Runjai? e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

udinese milan 0 1 45 gim233nez spreca pulisic no serie a news

© Pianetamilan.it - Udinese-Milan 0-1 (45?): Giménez spreca, Pulisic no | Serie A News

In questa notizia si parla di: udinese - milan

Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Calciomercato, si scalda l'asse Juve-Milan per Vlahovic. Udinese su Witsel

Solet, l’Inter si sfila e il Milan prova lo sgarbo: futuro incerto per il difensore dell’Udinese

Serie A, Udinese-Milan 0-1 al 39' - Udinese-Milan, la cronaca testuale; Serie A, oggi Udinese-Milan - La partita in diretta; Udinese-Milan diretta: segui la partita di Serie A LIVE.

udinese milan 0 1Udinese-Milan 0-1 | Sentenza Pulisic, rossoneri avanti! Gimenez ancora flop | OneFootball - Il sabato di Serie A si chiude al Bluenergy Stadium con la sfida tra Udinese e Milan, valida per la quarta giornata di campionato. Segnala onefootball.com

udinese milan 0 1Udinese-Milan (0-0): partita subito molto piacevole - Il primo squillo rossonero è di Christian Pulisic, la cui conclusione è stata prontamente respinta da Sava. milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Udinese Milan 0 1