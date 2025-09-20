Ucraina Zelensky annuncia incontro con Trump | Ci vedremo a margine Assemblea Onu

Mentre in Ucraina proseguono i raid russi, a Bruxelles, Ursula von der Leyen annunciava il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e Vladimir Putin continuava a provocare la Nato e l'Ue facendo incursione nello spazio aereo estone con tre Mig-31 in un sorvolo a radio spente di 12 minuti. I media di Kiev hanno riportato .

Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina

