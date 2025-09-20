Ucraina tre Mig russi intercettati da F-35 italiani
Londra, Berlino e Bruxelles, sono i primi aeroporti presi di mira nel probabile cyberattacco a diversi scali europei. Migliaia di passeggeri coinvolti, ritardi e cancellazioni a catena a causa di un problema informatico contro i sistemi di check-in e imbarco, che hanno costretto diversi aeroporti a interrompere le operazioni. Caos, disagi e molti interrogativi su un'azione di disturbo all'indomani della nuova sfida di Vladimir Putin all’Europa: tre mig-31 russi sono entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell’Estonia a radio spenta. 12 minuti ad alta tensione, due f-35 italiani impegnati nella sorveglianza nato del baltico si sono alzati in volo per intercettare e respingere i caccia di Mosca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ucraina - russi
Ucraina, lo Stato Maggiore: “Distrutti 4 bombardieri russi nella base di Marinovka”
Ucraina, droni russi su Kiev: esplosioni | Putin: "Fiducioso della vittoria russa" | Papa Leone XIV agli ucraini: "Guerra insensata, il vostro dolore è il mio"
Guerra Ucraina, distrutti quattro caccia bombardieri russi Su-34 all'aeroporto di Marinovka, a Kirovske diversi elicotteri
Guerra #Ucraina #Russia, mig russi nei cieli estoni. Mosca nega. LIVE - X Vai su X
#TG2000 - In Ucraina decine di droni russi hanno attaccato Kiev nella notte. I detriti sono caduti su diverse zone della capitale senza provocare feriti. Oggi vertice a Bruxelles su nuove sanzioni a Mosca. #19settembre #Ucraina #droni #Kiev #Russia #Bielorus Vai su Facebook
Ucraina, jet russi violano spazio aereo dell'Estonia e sorvolano piattaforma Baltico; Zelensky incontrerà Trump all'Onu. Ieri caccia russi sull'Estonia respinti da F35 italiani - Mosca, 4 morti in attacco con droni in regione Samara; Mosca: I jet russi non hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia. Zelensky: Nuovi raid contro l'Ucraina, tre morti.
Mosca: “I jet russi non hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia”. Zelensky: “Massiccio attacco contro l’Ucraina, tre morti” - Il ministero della Difesa russo ha negato che tre Mig russi abbiano violato lo spazio aereo estone. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Guerra Ucraina, jet russi nei cieli estoni. Zelensky: “3 morti in massiccio attacco”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, jet russi nei cieli estoni. tg24.sky.it scrive