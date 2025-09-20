Ucraina Savoini Lega | Se anni fa avessero ascoltato Salvini oggi non ci sarebbe guerra vera

“ Se avessero dato ragione alla Lega nel 2015, 2016 o 2017 quando si parlava del rischio delle sanzioni alla Russia, se avessero dato ragione a Salvini e avessero ascoltato queste parole di pace per il bene dell’Italia, non saremmo arrivati alla guerra vera ”. Così a LaPresse l’esponente della Lega Gianluca Savoini, a margine del raduno del Carroccio a Pontida (Bergamo), in merito alla guerra in Ucraina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Savoini (Lega): "Se anni fa avessero ascoltato Salvini oggi non ci sarebbe guerra vera"

Scontro Borghi-Taruffi (Pd). “Lega ha preso soldi dalla Russia? Diffamatore, ti querelo”. “Non mi intimidisci”. Su La7 - Bagarre a Omnibus (La7) tra il senatore della Lega Claudio Borghi e Igor Taruffi, braccio destro di Elly Schlein e responsabile dell’Organizzazione nella segreteria nazionale del Partito Democratico. Scrive ilfattoquotidiano.it