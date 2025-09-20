Ucraina Putin alza la posta | L’escalation è l’unica via Mentre l’Europa cerca l’arma finanziaria

Il 1.305° giorno della guerra in Ucraina segna una svolta inquietante. Fonti riservate del Cremlino, citate da Bloomberg, rivelano quello che molti temevano: Vladimir Putin ha definitivamente scelto la strada dell'escalation militare. Non più tatticismi o mosse diplomatiche. Il presidente russo è convinto che solo intensificando il conflitto potrà costringere Kiev a negoziare alle sue condizioni. La strategia è cinica quanto efficace: bombardare fino allo sfinimento, terrorizzare la popolazione civile, spezzare la resistenza ucraina con la forza bruta. E dietro questa decisione si nasconde un calcolo geopolitico preciso: Putin crede che Donald Trump non muoverà un dito per rafforzare le difese ucraine.

