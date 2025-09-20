Ucraina missili russi su Dnipro | colpito un condominio

Ucraina colpita da un nuovo massiccio attacco da parte della Russia, con missili da crociera e balistici oltre a circa 580 droni. Almeno tre persone sono morte nei bombardamenti, che hanno preso di mira Dnipro e la regione di Dnipropetrovs’k, così come le regioni di Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia e le comunità delle regioni di Poltava, Kiev, Odessa, Sumy e Kharkiv. Nelle immagini, i soccorsi al lavoro nella città di Dnipro, dove un missile con munizioni a grappolo ha colpito un condominio. Nella regione di Dnipropetrovs’k 30 persone sono rimaste ferite in tutto nei raid di Mosca. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, missili russi su Dnipro: colpito un condominio

In questa notizia si parla di: ucraina - missili

Massiccio attacco russo con droni e missili sull'Ucraina

Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Trump: "I missili Patriot all'Ucraina già spediti dalla Germania". Ma Berlino smentisce

Ucraina, Zelensky: “La Russia ha lanciato 40 missili e circa 580 droni nella notte, tre morti” - X Vai su X

UCRAINA | La Russia ha lanciato 40 missili e circa 580 droni contro l'Ucraina in un "attacco massiccio" che ha ucciso tre persone e ne ha ferite decine, ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. #ANSA Vai su Facebook

Ucraina, missili russi su Dnipro: colpito un condominio; Zelensky incontrerà Trump all'Onu. Putin opta per l'escalation - Ucraina, Zelensky critica gli alleati, basta perdere tempo; Ucraina, massiccio attacco russo: raffica di missili e droni, ultime news oggi.

Guerra in Ucraina: attacchi russi su 9 regioni, Kiev colpisce una raffineria - Nel frattempo, Kiev ha colpito due raffinerie di petrolio russe, come parte della sua più ampia campagna contro il petr ... Riporta msn.com

Zelensky: '40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti' - La Russia ha lanciato 40 missili e circa 580 droni contro l'Ucraina in un "attacco massiccio" che ha ucciso tre persone e ne ha ferite decine, ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si legge su ansa.it