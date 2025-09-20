Ucraina media | Putin vuole l' escalation e crede che Trump non agirà

Zelensky bacchetta gli alleati: "Basta perdere tempo, servono sanzioni. Incontrerò Trump la prossima settimana a margine dell'assemblea Onu".

Ucraina, per i media schierati 50mila soldati intorno a Sumy: che succede

Ucraina: media, Macron ha sentito Zelensky dopo telefonata con Putin

Ucraina: media, a breve sarà organizzata chiamata Trump-Zelensky

Mentre Putin rimane inamovibile sulle condizioni per la pace con l'#Ucraina, i civili nei territori occupati continuano a lottare contro la russificazione per dimostrare la loro appartenenza al paese. Sebbene se ne parli poco nei media occidentali, gli ucraini metto

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Droni su Sumy, danni alle infrastrutture. Media, Usa pronti per intelligence e difesa aerea con Ue

Ucraina, jet russi violano spazio aereo dell'Estonia e sorvolano piattaforma Baltico; Von der Leyen: Chiudere rubinetti del gas russo. Jet russi in Estonia respinti da F-35 italiani - Trump:In Estonia violazione spazio aereo grosso problema; Guerra Ucraina - Russia, le news del 19 settembre. F35 italiani respingono jet russi nello spazio aereo estone.

Guerra Ucraina, media Usa: «Per Putin escalation è la strada migliore, Trump non agirà». Raid di Mosca: 40 missili e 580 droni - Il presidente russo Vladimir Putin è giunto alla conclusione che l'escalation militare è il modo migliore per costringere l'Ucraina a colloqui alle sue condizioni e che è improbabile che Donald Trump ... Si legge su ilgazzettino.it

Ucraina: vice premier Vereshchuk ai media Cei, “nessuno più dell’Ucraina desidera la pace”. “Sì” ai negoziati, ma “no” alla capitolazione - Lo assicura Iryna Vereshchuk, vicepremier dell’Ucraina, in un’intervista rilasciata ai media della Cei, Sir e Avvenire, parlando della possibilità di un ve ... Lo riporta agensir.it