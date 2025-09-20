Ucraina | le nuove sanzioni dell’Unione Europea alla Russia Non solo gas e petrolio
il diciannovesimo pacchetto dell'Ue non si limita a gas e petrolio: per la prima volta vengono toccate anche carte di credito e criptovalute, nuovi tasselli di una strategia che, dal marzo 2022, punta a logorare il Cremlino. Ora spetta ai Ventisette dare il via libera all'unanimità
Putin: “La vittoria russa in Ucraina è inevitabile”. Il Cremlino avverte: nuove sanzioni peggioreranno la situazione
Ucraina, massiccio attacco aereo russo nella notte: usati 537 tra missili e droni | Cremlino: "Impossibile spingerci al negoziato con nuove sanzioni"
Ucraina, attacco russo con 537 tra missili e droni | Mosca: "Negoziato impossibile con nuove sanzioni" | Kiev si ritira dal Trattato di Ottawa sulle mine antiuomo
Ucraina, 007 Gb: "Putin ci prende in giro". Nuove sanzioni Ue contro Russia: le news
UCRAINA | I piani della Nato per blindare il fianco est: Dai 'muri' anti-drone e anti-tank alle nuove basi militari.
Ue, nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca: sostegno all'Ucraina con gli asset russi - La Commissione decide il diciannovesimo provvedimento per colpire l'economia del Cremlino.
Ue propone nuove sanzioni contro la Russia. Von der Leyen: "E' ora di chiudere il rubinetto energetico" - Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, presenta così il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e annuncia una proposta