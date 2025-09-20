Ucraina l' appello di Zelensky | Contro di noi 40 missili e 580 droni Basta sprecare tempo

La guerra tra Russia e Ucraina è giunta al giorno 1.035. Nella notte la Polonia ha fatto decollare i suoi jet per garantire la "massima prontezza” nelle aree confinanti con il Paese di Volodymyr Zelensky. Questa mattina il presidente ucraino ha annunciato un confronto con Donald Trump la prossima settimana, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a New York. Intanto fonti vicine al Cremlino hanno riferito all'agenzia stampa Bloomberg che il presidente russo Vladimir Putin ha concluso che l'escalation militare è il modo migliore per costringere l'Ucraina a negoziare alle sue condizioni, aggiungendo che Donald Trump difficilmente farà molto per rafforzare le difese di Kiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, l'appello di Zelensky: "Contro di noi 40 missili e 580 droni. Basta sprecare tempo"

In questa notizia si parla di: ucraina - appello

Macron a Putin, 'appello a tregua e negoziati con Ucraina'

Macron torna a parlare con Putin, la telefonata di 2 ore su Iran e Ucraina. Le accuse dal Cremlino e l’appello da Parigi per la tregua

Carovigno: 18enne ucraina scomparsa L'appello del sindaco

SSSSIAMO PROOOOOONTIIIIII? Facciamo l'appello, chi è pronto per Italia - Ucraina? #pallavolistibrutti #alzalignoranza #volley #volleyball #pallavolo #LaNazionale #italvolley #Philippines2025 #MWCH Vai su Facebook

L’ appello del Papa per i bambini che soffrono in Ucraina, a Gaza e ovunque c’è guerra @oss_romano - X Vai su X

Ucraina, l'appello di Zelensky all'unità transatlantica: Solo uniti Ue e Usa possono sconfiggere Putin; Ucraina. Bombardamenti senza sosta: l’appello di Zelensky e il silenzio strategico dell’occidente; Putin risponde all'appello di Trump: Soldati ucraini nel Kursk avranno salva vita se si arrendono - Estonia: “Ue tolga il diritto di voto all'Ungheria”.

Ucraina, l'appello di Zelensky: "Contro di noi 40 missili e 580 droni. Basta sprecare tempo" - Nella notte la Polonia ha fatto decollare i suoi jet per garantire la "massima ... iltempo.it scrive

Zelensky: '40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti' - La Russia ha lanciato 40 missili e circa 580 droni contro l'Ucraina in un "attacco massiccio" che ha ucciso tre persone e ne ha ferite decine, ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Scrive ansa.it