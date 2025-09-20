Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in un briefing con i giornalisti, ha riferito che si recherà negli Stati Uniti per partecipare all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che a New York ha in programma un incontro con il presidente Usa Donald Trump. “Ci stiamo preparando per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, ha detto Zelensky, secondo quanto riportano i media ucraini tra cui Ukrinform. Il leader ha riferito che terrà “ un gran numero di incontri bilaterali “. Inoltre, ha anticipato il leader ucraino, sempre a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, le first lady dell’Ucraina e degli Stati Uniti, Olena Zelenska e Melania Trump, terranno un colloquio incentrato su questioni umanitarie che coinvolgono i bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, incontro Zelensky-Trump a margine dell’Assemblea Onu