Ucraina incontro Zelensky-Trump a margine dell’Assemblea Onu
Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in un briefing con i giornalisti, ha riferito che si recherà negli Stati Uniti per partecipare all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che a New York ha in programma un incontro con il presidente Usa Donald Trump. “Ci stiamo preparando per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite”, ha detto Zelensky, secondo quanto riportano i media ucraini tra cui Ukrinform. Il leader ha riferito che terrà “ un gran numero di incontri bilaterali “. Inoltre, ha anticipato il leader ucraino, sempre a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, le first lady dell’Ucraina e degli Stati Uniti, Olena Zelenska e Melania Trump, terranno un colloquio incentrato su questioni umanitarie che coinvolgono i bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Axios, 'incontro Usa, Ucraina e Ue prima di Trump-Putin'
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: "Vicini ad accordo totale". Ma non c'è alcun dettaglio
Ucraina, dal possibile incontro Trump-Putin alle sanzioni Usa
Massiccio attacco russo nella notte. Ieri caccia di Mosca sull'Estonia. Trump: Un grosso problema - Giorgetti: discutiamo garanzie del prestito asset russi; Zelensky: Incontrerò Trump all'Onu la prossima settimana; Ucraina: Zelensky chiede a Trump 'posizione chiara' su fine guerra.
Ucraina, verso un nuovo incontro Trump-Zelensky. Pressing sugli Usa per le sanzioni alla Russia - Il leader ucraino esorta gli Stati Uniti a intensificare le sanzioni contro la Russia e a fornire sistemi di difesa aerea
Zelensky, incontrerò Trump a margine dell'assemblea Onu - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.