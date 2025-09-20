Ucraina Bloomgerg | Per Putin l’escalation militare è la strada migliore

Secondo l’agenzia Bloomberg, che cita fonti del Cremlino, Vladimir Putin è giunto alla conclusione che l’ escalation militare è il modo migliore per costringere l’ Ucraina a colloqui alle sue condizioni. Per il leader russo, è inoltre improbabile che Donald Trump faccia molto per rafforzare le difese di Kyiv; secondo lui, non ha infatti interesse a intervenire nel conflitto. Incontro Trump-Zelensky settimana prossima. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che incontrerà Trump la prossima settimana a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Ha aggiunto che discuterà con il tycoon delle garanzie di sicurezza in caso di un accordo di pace con la Russia, nonché delle sanzioni contro Mosca che il suo Paese chiede agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, Bloomgerg: «Per Putin l’escalation militare è la strada migliore»

Attualmente in Ucraina sono schierati circa 700.000 soldati russi, fra unità regolari, forze di supporto, servizi speciali e la Guardia Nazionale russa Lo ha riferito Andriy Yusov, rappresentante della Direzione Principale dell'Intelligence del Ministero della Difesa, Vai su Facebook

Garanzie di sicurezza, Zelensky sprona l'Europa. Ue: presto novità. Kiev ammette: i russi sono entrati nella regione di Dnipro. In Ucraina 250 mila procedimenti penali per diserzione o abbandono dal 2022. Bloomberg: l'India ora compra meno petrolio russo - X Vai su X

